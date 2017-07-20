Россияне меньше всех в мире тратят на ремонт жилья
Граждане России оказались на последнем месте в мире по сумме затрат на ремонт своих квартир.
В среднем обустройство жилья обходится россиянам в 835 тысяч рублей. Такие данные получила компания Houzz по результатам онлайн-опроса, в котором приняли участие около пяти тысяч граждан РФ.
Самые большие затраты на ремонт у новоселов, они превышают миллион рублей. На втором месте домовладельцы в возрасте до 34 лет. Те же, кто продает жилье, предпочитают достаточно скромные вложения в ремонт – не более 400 тысяч рублей.
Больше всего в мире тратят на обустройство жилья жители Германии – 60,4 тысячи евро в год. Второе третье место по таким расходам занимают новозеландцы и австралийцы соответственно, сообщает «Лента.ру».
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