Россияне мечтают о купюре в 10 тысяч рублей
Россияне считают, что в денежном обороте страны не хватает купюры номиналом 10 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного «Рамблер».
О необходимости появления купюры номиналом в 10 тысяч рублей заявили 31 процент респондентов.
Довольны имеющимися в денежном обороте купюрами оказались 46 процентов россиян, принявших участие в опросе.
Появление банкноты в 200 рублей ожидают 8 процентов россиян, а в необходимости купюры в 2 тысячи рублей уверены также 8 процентов опрошенных, сообщает «Экономика сегодня».
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