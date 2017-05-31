Россияне мечтают о купюре в 10 тысяч рублей

Россияне считают, что в денежном обороте страны не хватает купюры номиналом 10 тысяч рублей, следует из опроса, проведенного «Рамблер».

О необходимости появления купюры номиналом в 10 тысяч рублей заявили 31 процент респондентов.

Довольны имеющимися в денежном обороте купюрами оказались 46 процентов россиян, принявших участие в опросе.

Появление банкноты в 200 рублей ожидают 8 процентов россиян, а в необходимости купюры в 2 тысячи рублей уверены также 8 процентов опрошенных, сообщает «Экономика сегодня».