Россияне не желают делить гражданство с мигрантами из стран СНГ

Непростая экономическая ситуация, нестабильность на рынке труда, а также негативный пример Евросоюза в плане проблем с мигрантами обусловили негативное отношение большинства россиян к либерализации миграционного законодательства в РФ. Такой вывод следует из опроса ВЦИОМ.

Идея упрощения процедуры получения российского гражданства для жителей из стран СНГ вызвала отрицательную реакцию большинства (71%) россиян, сообщает ВЦИОМ.

Более трети опрошенных выступают за ужесточение требований для получения росийского паспорта нерезидентами (36%), а за сохранение существующих процедур получения российского гражданства мигрантами из стран СНГ выступают 35%.

Социологи также выяснили, что большинство респондентов (59%) отрицательно относятся к идее провести миграционную амнистию для тех граждан стран СНГ, которые нелегально проживают в России длительное время, нарушая те или иные законодательные нормы.