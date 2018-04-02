Россияне ждут перемен

Россияне ожидают значительных перемен, которые должны, по их мнению, произойти после прошедших 18 мая президентских выборов, следует из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно исследованию, об этом заявили 45 процентов респондентов, среди которых в основном пенсионеры и жители сел.

Молодежь и жители крупных городов, наоборот, сомневаются в кардинальных переменах в стране. О том, что перемен ожидать не стоит, заявили 48 процентов респондентов.

Вместе с тем, 86 процентов россиян верят, что изменения будут позитивными, и лишь 9 процентов оказались пессимистами.

При этом лишь 27 процентов россиян верят в изменения, которые могли бы произойти в их личной жизни, еще 65 процентов граждан считают, что их жизнь значительно не изменится.

«Отсутствие быстрых и очевидных изменений в краткосрочной перспективе может привести к усилению негатива, тем более зафиксированный оптимизм — очень осторожный», - заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов газете «Известия».

Вместе с тем, по мнению экспертов, избирательная кампания дала россиянам надежду на прорывные изменения в жизни страны, сообщает Ura.ru.