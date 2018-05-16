Россияне ждут начала третьей мировой войны
Большинство россиян не сомневаются в скором начале третьей мировой войны в связи с обострением отношений между Россией и Западом из-за Сирии, следует из опроса, проведенного Левада-Центром.
Согласно исследованию, начала войны ожидают 57 процентов респондентов.
Большие опасения из-за возможного перерастания конфликта в третью мировую войну выразили 16 процентов россиян.
Некоторые опасения на этот счет имеются у 41 процента опрошенных.
Только 11 процентов россиян заявили, что вообще не опасаются радикальных последствий ухудшения отношений России и Запада из-за Сирии, сообщает Ura.ru.
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