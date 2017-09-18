Россияне не хранят деньги в сберегательной кассе
По статистике ВЦИОМ, лишь четверть россиян (26%) заявили о наличии определенных сумм, хранящихся в банковских учреждениях, в то время как у подавляющего большинства граждан страны никаких вкладов в банках нет.
Более трети держателей счетов (39% в 2017 г. и 38% было в 2013 г.) высказывают опасения в связи с потерей вклада.
60% опрошенных по данному поводу не переживают (57% было в 2013 г.).
По мнению 29% россиян в стране вполне вероятен банковский кризис, 15% и вовсе считают, что он уже наступил.
Информацией об отзывах лицензий у ряда банков России знают 67% граждан, но из них лишь 14% по-настоящему изучали ситуацию, отмечает «Ведомости».
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