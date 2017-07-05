Россияне хотят видеть Владимира Путина президентом страны после выборов 2018 года, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Только 8 процентов респондентов заявили о том, что хотели бы видеть президентом страны другого человека. Еще 16 процентов участников опроса ответить на вопрос о подходящем кандидате затруднились.

Полностью довольны нынешним курсом главы государства 40 процентов россиян, а 12 процентов респондентов заявили о том, что необходимо развернуть курс в сторону либерализации.

Текущий внешнеполитический курс государства поддерживают 56 процентов россиян, принявших участие в опросе, а 19 процентов даже предложили ужесточить риторику в отношении Запада.

Опрос проведен с 23 по 26 июня среди более чем полутора тысяч респондентов в разных регионах страны, сообщает агентство Nation news.