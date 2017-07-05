Россияне хотят видеть Владимира Путина президентом

Россияне хотят видеть Владимира Путина президентом страны после выборов 2018 года, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Только 8 процентов респондентов заявили о том, что хотели бы видеть президентом страны другого человека. Еще 16 процентов участников опроса ответить на вопрос о подходящем кандидате затруднились.

Полностью довольны нынешним курсом главы государства 40 процентов россиян, а 12 процентов респондентов заявили о том, что необходимо развернуть курс в сторону либерализации.

Текущий внешнеполитический курс государства поддерживают 56 процентов россиян, принявших участие в опросе, а 19 процентов даже предложили ужесточить риторику в отношении Запада.

Опрос проведен с 23 по 26 июня среди более чем полутора тысяч респондентов в разных регионах страны, сообщает агентство Nation news.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Константин Ярошенко попросил Дональда Трампа о помиловании

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО