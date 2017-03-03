Россияне не хотят видеть женщину президентом страны

Россияне не хотят видеть женщину на посту президента страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

Согласно исследованию, против женщины президента высказались 54 процента респондентов.

К тому, что в ближайшие 10–15 лет президентом России может стать женщина готовы только 33 процента опрошенных.

Участие женщин в политике одобрили 66 процентов россиян, принявших участие в опросе. Не одобряют женщин политиков 30 процентов респондентов, сообщает «Федерал пресс».