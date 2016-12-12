Россияне не хотят копить на старость

Больше половины россиян не хотят самостоятельно копить себя на пенсию. Они считают, что этим должно озаботиться государство.

Менее 10% граждан полагают что размера пенсии им хватит на жизнь, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. Более 40% респондентов опасаются, что одной пенсии на старость не хватит. Примерно половина опрошенных намерена подрабатывать после выхода на пенсию.

Эксперты видят причину нежелания граждан заботиться о пенсии большим количеством реформ в данной сфере. Многие россияне просто не хотят делать накопления, поскольку не уверены в их судьбе.