Россияне не хотят копить на старость
Больше половины россиян не хотят самостоятельно копить себя на пенсию. Они считают, что этим должно озаботиться государство.
Менее 10% граждан полагают что размера пенсии им хватит на жизнь, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра НАФИ. Более 40% респондентов опасаются, что одной пенсии на старость не хватит. Примерно половина опрошенных намерена подрабатывать после выхода на пенсию.
Эксперты видят причину нежелания граждан заботиться о пенсии большим количеством реформ в данной сфере. Многие россияне просто не хотят делать накопления, поскольку не уверены в их судьбе.
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