Россияне не хотят эмигрировать

Все меньше граждан России мечтают о переезде на постоянное место жительства за границу, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Почти 80 процентов граждан, принявших участие в исследовании, заявили, что не хотят уезжать из России жить за рубеж.

О желании эмигрировать сообщили лишь 15 процентов опрошенных, но только 1 процент респондентов готовит документы для переезда.

Больше всего желающих покинуть Россию в возрасте от 18 до 24 лет. Социологи отмечают, что чем старше возраст респондентов, тем меньше желания уехать жить за рубеж, пишет газета «Коммерсант».

В прошлом году об эмиграции серьезно задумывались 25 процентов граждан России. Самой частой причиной покинуть страну, респонденты называют нестабильную экономику, произвол властей и желание жить «в лучших условиях», сообщает Ura.ru.

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