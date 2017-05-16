Россияне чувствуют ядерную угрозу от США

Большинство россиян считают, что ядерная угроза исходит от США и террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным исследования, 50 процентов опрошенных назвали США потенциальным агрессором, еще 32 процента респондентов увидели опасность, исходящую от террористов «Аль-Каиды».

Только 13 процентов россиян, принявших участие в опросе, опасаются, что КНДР может начать ядерный конфликт.

Кроме того, 15 процентов респондентов считают, что боевики на Северном Кавказе несут угрозу применения оружия массового уничтожения. Великобританию опасаются 7 процентов респондентов, Пакистан назвали 3 процента россиян, Израиль - 2 процента опрошенных.

Опрос проводился 10-11 мая среди 1,2 тысячи респондентов, сообщает «Федерал пресс».

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