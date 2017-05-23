Россияне не чувствуют себя в безопасности на отдыхе в Турции

Российские туристы не чувствуют себя в безопасности, отдыхая в Турции, сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Пр его словам, россияне оценили безопасность отдыха в Турции на 2,66 балла из пяти возможных.

По данным ВЦИОМ, Турцию в качестве места отдыха рассматривают 13 процентов опрошенных россиян, большинство из которых молодые люди из столицы.

В опросе приняли участие 1, тысячи респондентов из 80 регионов России, сообщает «Интерфакс».

В прошлом году чартерные рейсы в Турцию были отменены после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым ВВС Турции 24 ноября прошлого года в небе над Сирией. Снятие запрета на чартерные авиаперевозки в Турцию осенью 2016 года способствовало снижению стоимости на турпакеты в эту страну на 20-30 процентов.

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