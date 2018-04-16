Россияне все чаще жалуются на укусы клещей
С приходом весны почти 1,6 тысячи жителей России обратились к врачам с укусами клещей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Уточняется, что на сегодняшний день от клещевого энцефалита привиты почти 903 тысячи россиян.
Согласно данным на 13 апреля с укусами клещей обратились к медикам 1599 граждан.
Кроме того, уже зарегистрирован один случай иксодового клещевого боррелиоза.
Клещевой энцефалит характеризуется лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга. Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и смерти больного. Носителями этого страшного заболевания являются шесть клещей из ста, сообщает агентство Nation news.
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