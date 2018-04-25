Россияне будут заходить в соцсети через Госуслуги

Депутат Заксобрания Петербурга Андрей Анохин предложил предоставлять доступ в социальные сети для россиян только через сайт Госуслуг.

Кроме того, по его мнению, россиянам достаточно трех часов в день на общение в соцсетях.

Анохин уже сдал на юридическое заключение законопроекта «О защите граждан от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека».

В пояснительной записке говорится, что ограничение доступа к соцсетям необходимо для защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности.

«Участились случаи использования сетевых сообществ в противоправных целях, особенно с использованием возможностей разрушительного воздействия виртуального общения на психику несовершеннолетних», — говорится а документе.

Если законопроект будет принят, то доступ гражданам в соцсети будет предоставляться только после регистрации на сайте Госуслуг и не более чем на три часа в день суммарного времени, сообщает «РИА Новости».

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