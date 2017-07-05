Россияне не будут платить за установку счетчиков воды и света

Россиян могут освободить от платы за установку счетчиков воды и электроэнергии, заявил зампред думского Комитета по экономической политике Николай Арефьев, являющийся автором соответствующего законопроекта.

По его словам, документ может быть внесен в Госдуму до конца июля.

Арефьев пояснил, что на данный момент, за установку, контроль и проверку счетчиков ответственны граждане.

«Будет справедливо, если мы обяжем заниматься этим сами организации, предоставляющие коммунальные услуги», — сказал депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Между тем, исполнительный директор Национального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева считает, что такое решение не приведет к снижению расходов потребителей, так как коммунальщики просто перераспределят эти расходы, включив их в платежные документы.

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