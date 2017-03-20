Россияне будут платить подоходный налог за долги

Россияне, получившие, но не оплатившие услуги связи, должны будут заплатить подоходный налог, чтобы избежать попадания в список неплательщиков, которым запрещен выезд за пределы РФ.

Как уточняется в материале, передавать должников в инспекцию смогут операторы связи, банки и предприятия ЖКХ.

ПАО «Ростелеком» сообщило, что с 1 марта 2016 года в связи с изменением федерального законодательства «полученные, но не оплаченные услуги связи по истечении срока давности признаются получением экономической выгоды пользователем» и оператор связи будет направлять информацию о таких случаях в налоговые органы. В соответствии со статьей 41 Налогового кодекса с полученной экономической выгоды физическим лицам необходимо заплатить подоходный налог (по ставке 13 процентов), предупреждает «РБК».

Например, абоненты «Ростелекома», задолжавшие компании в 2013 году и не погасившие долг с тех пор, обязаны будут оплатить с него подоходный налог, уточняется в материале.

Как пояснил руководитель практики налоговых споров АКГ «МЭФ-Аудит» Александр Овеснов, для взыскания долга по налоговым выплатам инспекция может обратиться к Федеральной службе судебных приставов. Если сумма долга превышает 10 тысяч рублей, приставы могут принять решение об ограничении выезда должника за рубеж. Однако, чтобы такое случилось с пользователем мобильной связи, его безнадежный долг оператору должен составлять около 80 тысяч рублей, иначе налоговая вряд ли будет пытаться ее взыскивать.

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