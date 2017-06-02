Россияне будущего будут мало работать и хорошо зарабатывать

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, предположил, что в будущем россияне смогут меньше работать, получая хорошую зарплату.

«Может быть, в XXI веке будет стандартом четыре часа. Или, может быть, пять часов, шесть часов, я не знаю. Может быть, когда-нибудь мы будем с вами за два часа все отрабатывать, а потом заниматься своими делами», - цитирует «Интерфакс» слова Топилина.

Он также добавил, что заработная плата при новом графике не уменьшится, а наоборот, будет расти, отметив, что необходимо думать о хорошем.

«Мы будем меньше работать и гораздо больше уделять времени своей семье», - рассказал о своих мечтах министр.