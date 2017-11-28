Россияне больше всего боятся болезней и войн
Социологи выяснили главные страхи граждан России. Больше всего их пугают болезни и военные конфликты.
Согласно опросу «Левада-центра», 47% испытывают страх перед болезнью детей и близких. За собственное здоровье переживают только треть россиян.
Вероятность войны пугает 37% респондентов. Еще 28% боятся старости, немощности и бедности.
Меньше всего россияне боятся Страшного суда – 5% и возврата к массовым репрессиям – 3%. Никаких особых страхов не испытывают 11% респондентов.
Опрос проводился 20-24 октября. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше из 137 населенных пунктах в 48 регионах.
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