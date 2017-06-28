Россияне апатичны и перестают бояться потери работы

Институт социального анализа и прогнозирования провел в стране опрос на предмет страха или волнения из-за потери работы среди населения.

Ежегодно в опросе принимают участие представители самых известных профессий – от вакансий без квалификации до руководителей крупных компаний, отмечает «Известия».

Выяснилось, что количество респондентов, которые боятся потерять работу, снизилось за год на 8,5%. Если в мае 2016 года таких насчитывалось 41,7%, то теперь их 33,2%.

На 5,5% упали ожидания снижения заработной платы (45,9% против 51,4 %), и на 6,7% – задержек выплат (38,3% против 45%).

Также опрос показал, что больше всего в зоне высокого риска оказалось людей со средним общим образованием (34,9%). А в зоне с низким риском – с высшим образованием (39%).

В мае 2017 года, по данным Росстата, уровень безработицы составил 5,2%.

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