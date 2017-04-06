Россияне активно скупают турпутевки на майские праздники
Россияне на майские праздники активно раскупают турпутевки, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
По ее словам, самыми популярными зарубежными направлениями этой весной стали Турция, Греция, Кипр и Чехия.
Кроме того, по данным туроператоров, многие граждане РФ решили провести майские праздники в Крыму, Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге.
Однако туристов ждет и неприятный сюрприз: многие внутренние направления значительно подорожали, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на газету «Вечерняя Москва».
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