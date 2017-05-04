Россияне в 2016 году стали меньше курить

В прошлом году число зависимых от табака россиян снизилось на 32 процента, следует из данных Минздрава РФ, опубликованных на сайте кабмина.

В рамках выполнения «майских указов» президента ведомство разработало проект Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы.

Одной из своих главных задач ведомство ставит борьбу с потреблением электронных сигарет, которые в последние год стали набирать стремительную популярность среди молодежи.

По данным Минздрава, среди потребителей никотина доля курильщиков снижается, а доля вейперов, наоборот, растет. Отмечается, что безопасность электронных сигарет вызывает споры среди экспертов, многие из которых призывают приравнять их к табачным изделиям, сообщает «РИА Новости»

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