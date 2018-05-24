Россиянам запретят держать дома тигров и медведей
Россияне больше не смогут содержать в квартирах и частных домах диких животных. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Авторы документа глава комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов и вице-спикер Ольга Тимофеева считают, что россиянам надо запретить содержать в домашних условиях крокодилов, леопардов, медведей и других представителей дикой природы.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что содержание животных в условиях, отличающихся от их привычной среды обитания, негативно влияет на их здоровье и приводит к гибели или стрессу.
Если законопроект будет одобрен, то в правительстве подготовят перечень запрещенных к содержанию в частных домах диких животных.
В свою очередь, дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный поддержал идею властей, но призвал депутатов осторожно обращаться с формулировками закона.
«Слова «дикие животные» под собой подразумевают целый пласт животных, которые не причиняют никакого вреда человеку, и многие дикие животные имеют уже особый статус домашних животных, хотя официально не принято их так называть», — заявил Запашный.
Россияне все чаще стали держать в домах енотов, пум, леопардов, ядовитых змей и даже медведей, сообщает Ura.ru.
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