Россиянам запретят держать дома тигров и медведей

Россияне больше не смогут содержать в квартирах и частных домах диких животных. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Авторы документа глава комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов и вице-спикер Ольга Тимофеева считают, что россиянам надо запретить содержать в домашних условиях крокодилов, леопардов, медведей и других представителей дикой природы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что содержание животных в условиях, отличающихся от их привычной среды обитания, негативно влияет на их здоровье и приводит к гибели или стрессу.

Если законопроект будет одобрен, то в правительстве подготовят перечень запрещенных к содержанию в частных домах диких животных.

В свою очередь, дрессировщик и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный поддержал идею властей, но призвал депутатов осторожно обращаться с формулировками закона.

«Слова «дикие животные» под собой подразумевают целый пласт животных, которые не причиняют никакого вреда человеку, и многие дикие животные имеют уже особый статус домашних животных, хотя официально не принято их так называть», — заявил Запашный.

Россияне все чаще стали держать в домах енотов, пум, леопардов, ядовитых змей и даже медведей, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Дума
Следующая новость Сбербанк доверит деньги беспилотникам

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО