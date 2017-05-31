Россиянам запретят дегустировать и покупать алкоголь со скидкой
В скором времени в России могут запретить проводить бесплатные дегустации алкогольной продукции, а также устанавливать скидки данный товар.
Соответствующие поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» были разработаны в начале текущего года комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.
Авторы поправок предложили запретить распространение бесплатного алкоголя среди населения, в том числе в виде подарков.
Кроме того, по мнению депутатов, применение скидок на алкоголь стимулирует его продажу, поэтому акции по снижению цен на алкогольную продукцию также предлагается запретить.
Вместе с тем, в Минфине не согласились с новым законопроектом, сообщает «Федерал пресс».
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