Россиянам выгоднее отдыхать в Абхазии, Турции и на Кубани

Для россиян составили списки направлений бюджетного отдыха в 2018 году.

Список стран для бюджетного летнего отдыха российских туристов за рубежом возглавили Абхазия, Азербайджан и Вьетнам, а в первую десятку недорогих направлений для морского отдыха этим летом вошли Турция, Грузия, Албания, Румыния, Польша с курортами Балтийского моря, Болгария и Черногория.

Из внутренних направлений самым бюджетным признан отдых на побережье Азовского моря и на Кубани, передает «Вестник Кавказа».