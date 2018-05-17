Россиянам выгоднее отдыхать в Абхазии, Турции и на Кубани
Для россиян составили списки направлений бюджетного отдыха в 2018 году.
Список стран для бюджетного летнего отдыха российских туристов за рубежом возглавили Абхазия, Азербайджан и Вьетнам, а в первую десятку недорогих направлений для морского отдыха этим летом вошли Турция, Грузия, Албания, Румыния, Польша с курортами Балтийского моря, Болгария и Черногория.
Из внутренних направлений самым бюджетным признан отдых на побережье Азовского моря и на Кубани, передает «Вестник Кавказа».
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