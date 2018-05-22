Россиянам увеличили срок безвизового пребывания на Кубе

Россия и Куба договорились об увеличении втрое срока безвизовых поездок.

Соответствующее соглашение было подписано министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Согласно документу, срок безвизового пребывания россиян на Кубе и кубинцев в России увеличивается с 30 до 90 дней. Новые правила будут действовать для всех категорий паспортов, передает ТАСС.

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