Россиянам упростят процедуру банкротства

Замглавы Минэкономики России Никола Подгузов подготовил законопроект, позволяющий облегчить процедуру личного банкротства. Суть инициативы состоит в том, что из нее может быть исключен финансовый управляющий.

Нововведение будет применимо к случаям, когда сумма долгов гражданина не превышает 900 тысяч рублей, число кредиторов невелико и отсутствует имущество, которое можно было бы использовать для платежа по долгам. Кроме того, упрощенной процедурой смогут воспользоваться граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

Автор проекта пояснил «Известиям», что подготовленные им поправки в законодательство призваны помочь тем гражданам, которым нынешняя процедура банкротства не по карману. Сославшись на данные статистики, Подгузов отметил, что в случае принятия законопректа, нововведением могу воспользоваться около 600 тысяч человек, имеющих долги свыше полумиллиона рублей и просрочку в 90 дней.