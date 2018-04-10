Россиянам становится безразличен Иосиф Сталин

Россияне все больше теряют интерес к персоне Иосифа Сталина, следует из опроса, проведенного «Левада-центром».

Вместе с тем, в обществе доминирует положительное отношение к советскому лидеру.

Так, по данным опроса, за год количество россиян, которым безразличен Сталин, увеличилось до 31 процента.

При этом до 44 процентов уменьшилось число людей, которые винят Сталина в уничтожении миллионов людей во время Большого террора.

«Выросло постсоветское поколение, которое считает, что благодаря Сталину победили в войне, и на этом их знания заканчиваются. Молодежь практически на все вопросы об истории дает большую долю затруднившихся ответить», – рассказала социолог «Левада-центра» Карина Пипия «Комменрсанту».

Отмечается, что люди менее откровенно отвечают на вопросы о Сталине, сообщает «Федерал пресс».