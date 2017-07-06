Россиянам стали чаще предлагать некачественную колбасу
В первом квартале текущего года втрое возросло количество некачественной колбасы на прилавках магазинов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Согласно данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев было выявлено мнимое соответствие колбасных изделий ГОСТу, а также несоответствие состава продукта, указанного на этикетке, реальному. Как правило, производители завышают долю мясной составляющей, пишут «Известия».
В то же время в ведомстве отметили значительное сокращение количества некачественной молочной продукции. По сравнению с прошлым годом оно снизилось в пять раз. Что касается остальных категория продуктов, то по ним показатели практически не изменились.
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