Россиянам стали чаще предлагать некачественную колбасу

В первом квартале текущего года втрое возросло количество некачественной колбасы на прилавках магазинов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно данным Роспотребнадзора, в большинстве случаев было выявлено мнимое соответствие колбасных изделий ГОСТу, а также несоответствие состава продукта, указанного на этикетке, реальному. Как правило, производители завышают долю мясной составляющей, пишут «Известия».

В то же время в ведомстве отметили значительное сокращение количества некачественной молочной продукции. По сравнению с прошлым годом оно снизилось в пять раз. Что касается остальных категория продуктов, то по ним показатели практически не изменились.