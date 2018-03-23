Россиянам разрешили не платить управляющим компаниям
Госдума приняла законопроект, по которому потребитель коммунальных услуг имеет право заключать договор напрямую с ресурсоснабжающей организацией, минуя управляющую компанию.
Отныне россияне получат право на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме принимать решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией в обход управляющей компании.
Одновременно с этим на федеральном уровне закрепляется методика регулирования стоимости содержания жилых помещений, передает ТАСС.
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