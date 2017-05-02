Россиянам разрешат регистрироваться на дачах

Соответствующий законопроект в скором времени будет подготовлен ко второму чтению в Госдуме.

Как отмечает «Москва 24», если законопроект будет принят, все участки разделят на садовые и огороднические. Уточняется, что прописаться можно будет только на садовом участке.

На данный момент закон также не запрещает прописку на даче, но для этого нужно через суд доказать, что дом подходит для круглогодичного проживания.