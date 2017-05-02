Россиянам разрешат регистрироваться на дачах
Соответствующий законопроект в скором времени будет подготовлен ко второму чтению в Госдуме.
Как отмечает «Москва 24», если законопроект будет принят, все участки разделят на садовые и огороднические. Уточняется, что прописаться можно будет только на садовом участке.
На данный момент закон также не запрещает прописку на даче, но для этого нужно через суд доказать, что дом подходит для круглогодичного проживания.
Следующая новость Русские дети исполнят в Вашингтоне песни военных лет
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии