Россиянам продают заменитель коньяка

Роскачество провело проверку коньяка, продающегося на российских прилавках, рассказала заместитель руководителя ведомства Елена Саратцева.

В ходе исследования было установлено, что каждый третий коньяк изготовлен из дешевых аналогов виноградного спирта.

Всего эксперты провели проверку качества 47 брендов коньяка российского и зарубежного производства.

Оказалось, что при изготовлении 15 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт.

Согласно ГОСТу, коньяк производят путем перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.

Таким образом, пятая часть коньяка, реализуемого на российском рынке, не содержит виноградного спирта, а, следовательно, не может называться коньяком, сообщает «Экономика сегодня».