Россиянам продают заменитель коньяка
Роскачество провело проверку коньяка, продающегося на российских прилавках, рассказала заместитель руководителя ведомства Елена Саратцева.
В ходе исследования было установлено, что каждый третий коньяк изготовлен из дешевых аналогов виноградного спирта.
Всего эксперты провели проверку качества 47 брендов коньяка российского и зарубежного производства.
Оказалось, что при изготовлении 15 марок коньяка используется пшеничный или картофельный спирт.
Согласно ГОСТу, коньяк производят путем перегонки столового виноматериала, произведенного из винограда и выдержанного в контакте с древесиной дуба не менее трех лет.
Таким образом, пятая часть коньяка, реализуемого на российском рынке, не содержит виноградного спирта, а, следовательно, не может называться коньяком, сообщает «Экономика сегодня».
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