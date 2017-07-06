Россиянам предоставят роботов-инвестконсультантов

К 2022 году большинство россиян будут иметь персональных роботов, помогающих принимать инвестиционные решения, считает первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

«Я, если честно, верю в диджитализацию финансового рынка, в появление роботизированных советников», - цитирует ТАСС слова Швецова.

Он также добавил, что инвестиции с участием такого помощника станут более осмыслены, поэтому будет расти и количество людей, заинтересованных в инвестициях.

По мнению банкира, большинство россиян в той или иной мере обладают инвестиционными продуктами, однако активными инвесторами не являются.