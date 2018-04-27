Россиянам предлагают сэкономить на госпошлине

Минкомсвязи по поручению правительства подготовило законопроект, согласно которому граждане России могут получить 50-процентную скидку при оплате госпошлины.

Сэкономить таким образом можно будет при условии отказа от бумажных правок в пользу электронных документов – заказе и оплаты справок через портал госуслуг.

В ведомстве отмечают, что переход на электронный документооборот сбережет тонный бумаги, сократит время на оформление справок, а также решит проблему их утери, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Известия».