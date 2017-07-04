Россиянам повысят порог долга для запрета на выезд за рубеж

Минимальная сумма задолженности, при которой гражданина РФ могут не выпустить за границу, повысится втрое – с 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» подготовил Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Предполагается, что нововведение вступит в силу с 1 октября. Оно не коснется лиц, имеющих долги по алиментам, выплатам, направленным на возмещение имущественного ущерба и морального вреда и тому подобным.

Кроме того, порог будет повышаться временно. По словам представителя комитета Зарифа Байгускарова, если должник в двухмесячный срок не исполнит решение суда, то для него невыездной порог вновь опустится до 10 тысяч рублей, пишут «Известия». Парламентарий отметил, что поправки уже получили одобрение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее в ведомстве отметили, что за год количество невыездных граждан по причине долгов возросло на 15%.