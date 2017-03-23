Россиянам поставят отключающие электричество должникам счетчики

Минэнерго хочет запустить уже в июле 2018 года установку «умных счетчиков», самостоятельно отключающих электричество за долги.

Речь о системе учета smart metering, которая позволит сократить потери электрической энергии в первую очередь за счет возможности дистанционного отключения от сети квартиры неплательщика. Стоимость такого счетчика составляет 28 тысяч рублей.

По мнению экспертов, если соответствующий законопроект будет принят, и счетчики начнут устанавливать бесплатно, то через некоторое время все равно стоимость интеллектуального прибора заложат в тариф, сообщает «МК».