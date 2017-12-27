Россиянам посоветовали не покупать «сдувшуюся» икру
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры к праздничному столу.
Ведомство предостерегло граждан от приобретения деликатеса с рук и в местах несанкционированной торговли. При выборе продукта рекомендуется обратить внимание на его внешний вид. «сдувшиеся» икринки свидетельствуют о том, что икра подвергалась разморозке.
В составе продукта не должно быть пищевой добавки Е-239 (уротропин). Разрешенными для икры консервантами являются только Е-200 и Е-211. Кроме этого этикетка должна содержать дату изготовления, номер завода-изготовителя, номер смены и индекс рыбной промышленности «Р», сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на сайте ведомства.
После вскрытия банки Роспотребнадзор рекомендует переложить икру в стеклянную емкость и хранить в холодильнике, но не более трех дней.
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