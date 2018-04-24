Россиянам посоветовали лечиться «аскорбинкой»

Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский считает «аскорбинку и марганцовочку» достойной заменой западных медпрепаратов.

По его мнению, телереклама убеждает россиян, что им не обойтись без дорогих иностранных, в том числе американских, лекарств. Это делается для того, чтобы вытеснить «нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России», уверен сенатор.

Лисовский полагает, что часть лекарств Россия может производить самостоятельно, а также закупать более дешевые азиатские аналоги западных медикаментов, сообщает интернет-издание Znak.com.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой рекомендовал россиянам лечиться отварами из боярышника и коры дуба.