Россиянам посоветовали лечиться «аскорбинкой»
Сенатор от Курганской области Сергей Лисовский считает «аскорбинку и марганцовочку» достойной заменой западных медпрепаратов.
По его мнению, телереклама убеждает россиян, что им не обойтись без дорогих иностранных, в том числе американских, лекарств. Это делается для того, чтобы вытеснить «нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России», уверен сенатор.
Лисовский полагает, что часть лекарств Россия может производить самостоятельно, а также закупать более дешевые азиатские аналоги западных медикаментов, сообщает интернет-издание Znak.com.
Ранее депутат Госдумы Петр Толстой рекомендовал россиянам лечиться отварами из боярышника и коры дуба.
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