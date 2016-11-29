Россиянам порекомендовали отдыхать на Рождество дома

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в европейские страны на рождественские праздники.

Тем же туристам, кто намерен провести каникулы в Европе, сенатор посоветовал быть осторожными и как можно реже посещать многолюдные мероприятия, сообщает агентство «Экономика сегодня».

По словам Клинцевича, ранее Госдепартамент США предупредил американцев о повышенном риске терактов в Европе в указанный период. По мнению сенатора, к рекомендациям внешнеполитического ведомства США стоит отнестись серьезно.