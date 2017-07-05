Россиянам покажут «футбол будущего»

После глобальной катастрофы климат на планете изменился, многие страны ушли под воду, тысячи переселенцев хлынули в Москву, которая оказалась в тропическом поясе.

Главным развлечением будущего стал «космобол» — разновидность футбола. Над столицей высится гигантский стадион, где разворачиваются драматические поединки за будущее Земли.

Все это можно увидеть в павильоне «Мосфильма», где сейчас выстроены кварталы Москвы 2070 года.

«Вратарь галактики» режиссера Джаника Файзиева выйдет на экраны в конце 2018 года.

Мы не знаем, что будет в далеком 2070-м году…

Однако игроки онлайн-викторины «Интуит» от портала «Русская Планета» имеют уникальную возможность постоянно тренировать интуицию, предсказывая развитие событий (политика, спорт, кинобизнес и т.д.) в ближайшем будущем.

Игроки отвечают на вопросы, за правильные ответы зарабатывают «очки интуиции», а самые умные и удачливые участники получают ценные призы.