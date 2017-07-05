Россиянам оставили право на матерные слова

Депутаты Госдумы приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о запрете использования материных слов в общественных местах и даже на частной территории.

По словам главы думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, законопроект вызвал широкий общественный резонанс, поэтому его принятие решили отложить.

При этом депутат в беседе с «РБК» отметил, что через какое-то время народные избранники снова намерены рассмотреть скандальные поправки.

Законопроект, ужесточающий ответственность за нецензурную брань как в общественных местах, так и на частных территориях, предусматривает административный арест на срок до 15 суток, сообщает Ura.ru.