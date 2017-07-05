Россиянам оставили право на матерные слова
Депутаты Госдумы приняли решение отложить рассмотрение законопроекта о запрете использования материных слов в общественных местах и даже на частной территории.
По словам главы думского комитета по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова, законопроект вызвал широкий общественный резонанс, поэтому его принятие решили отложить.
При этом депутат в беседе с «РБК» отметил, что через какое-то время народные избранники снова намерены рассмотреть скандальные поправки.
Законопроект, ужесточающий ответственность за нецензурную брань как в общественных местах, так и на частных территориях, предусматривает административный арест на срок до 15 суток, сообщает Ura.ru.
Следующая новость Киев возмутила критика Польши культа Бандеры на Украине
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии