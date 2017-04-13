Россиянам официально вернули сетевой доступ к порно
Один из крупнейших в мире порно-ресурсов «PornHub» снова доступен на территории России.
Решение о снятии блокировки принял суд 7 апреля. Что явилось причиной такого решения, в Роскомнадзоре не ответили.
Теперь при попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после этого портал работает в обычном режиме.
До сих пор на территории России в реестре запрещенных порносайтов также находятся популярные ресурсы Brazzers и YouPorn, отмечает Lenta.ru.
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