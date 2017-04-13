Россиянам официально вернули сетевой доступ к порно

Один из крупнейших в мире порно-ресурсов «PornHub» снова доступен на территории России.

Решение о снятии блокировки принял суд 7 апреля. Что явилось причиной такого решения, в Роскомнадзоре не ответили.

Теперь при попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после этого портал работает в обычном режиме.

До сих пор на территории России в реестре запрещенных порносайтов также находятся популярные ресурсы Brazzers и YouPorn, отмечает Lenta.ru.