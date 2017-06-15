Россиянам необходима «Прямая линия» с Владимиром Путиным

Большинство россиян считают, что прямые линии с президентом РФ Владимиром Путиным необходимо проводить регулярно, следует из опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).

Согласно исследованию, о необходимости проведения прямых линий с президентом заявили 73 процента респондентов.

Кроме того, 57 процентов опрошенных выразили уверенность, что встречи с президентом онлайн помогают решению проблем в стране.

Только 18 процентов россиян, принявших участие в исследовании, ответили, что без «Прямой линии» можно было бы обойтись или проводить ее реже, а 29 процентов респондентов не видят связи между «Прямой линией» и делами в государстве.

Отмечается, что среди тем, которые волнуют россиян, были указаны пенсии, повышение зарплаты, борьба с ростом цен и безработицей.

15 июня в 12:00 мск начнется «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая станет для президента уже 15-й по счету. Рекордной по продолжительности стала программа 2013 года — 4 часа 47 минут, сообщает «Национальная служба новостей».