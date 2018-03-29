Россиянам настоятельно не советуют покупать торты в сети
Роспотребнадзор предостерегает россиян от заказов кондитерских изделий через интернет.
Кондитерские изделия непромышленного изготовления (индивидуальное предпринимательство), а также процессы их производства, хранения, перевозки и реализации не проходят необходимых проверок, а, следовательно, отравиться таким тортом или пирожным с кремом – проще простого.
К тому же подобные изделия могут стать причиной возникновения таких инфекционных заболеваний, как дизентерия, сальмонеллез, гепатит А и прочих.
Частные повара также не сопровождают свою продукцию всей необходимой информацией: о дате приготовления, сроке годности, пищевой ценности и составе, передает ТАСС.
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