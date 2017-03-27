Россиянам могут разрешить въезд в Турцию по внутренним паспортам

Турция может разрешить гражданам России посещать страну по внутренним паспортам, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины Антальи.

По его словам, Анкара готова обсуждать с Москвой порядок пересечения границы россиянами без предъявления на таможне заграничного паспорта.

Представитель турецкого МИД отметил, что такая возможность рассматривалась еще два года назад, однако после инцидента со сбитым российским самолетом в небе над Сирией переговоры были приостановлены.

«Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов. Москва потребовала от Анкары извинений, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба.