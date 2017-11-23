Россиянам хотят урезать новогодние каникулы

Продолжительный праздничный период идет во вред здоровью россиян и экономике страны.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами ВШЭ Елена Варшавская отмечает, что ни в одной стране мира нет таких длинных праздников. «Учитывая, что у многих отсутствует культура проведения этих дней, для многих они превращаются не понятно во что», - сказала она в интервью НСН.

Она также добавила, что долгие праздники негативно отражаются на экономике страны. Ранее аналогичную мысль выразил глава Роструда Всеволод Вуколов. По его мнению, продолжительные каникулы мешают гражданам работать и добиваться успеха в жизни.

Ранее с идеей сокращения новогодних каникул выступал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, отмечая, что в эти дни гибнут тысячи россиян из-за злоупотребления алкоголем.