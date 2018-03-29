Россиян заставят копить на старость

Необходимо вернуться к идее индивидуального пенсионного капитала, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По его мнению, это помогло бы всей финансовой системе найти дополнительные «длинные деньги».

Кроме того, как отметил министр, новая система пенсионных накоплений даст возможность гражданам обеспечить себя дополнительными доходами.

«За счет индивидуального пенсионного капитала пенсии могут быть увеличены на 10—20 процентных пунктов от заработной платы, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5 процента ВВП», — заявил Силуанов, отметив, что это, оказывается, выгодно всем.

Система индивидуального пенсионного капитала предусматривает, что отчисления на пенсионный счет будут являться собственностью граждан, то есть, государство не сможет воспользоваться ими в случае кризиса.

Таким образом, Силуанов предложил россиянам ежемесячно отчислять 6 процентов своей зарплаты в новую пенсионную систему, по своей схеме схожую с пополняемым банковским вкладом, сообщает Ura.ru.

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