Россиян заставят избавляться от монет
Банк России предлагает установить в офисах банков монетоприемники, чтобы население избавлялось от мелочи, заявили представители регулятора в ответ на вопрос Ассоциации российских банков (АРБ).
По данным ЦБ, это необходимо, так как количество мелочи в обороте превосходит потребности населения.
Вместе с этим, представители Центробанка отметили, что больше не принимают заказы на изготовление монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в связи с их невостребованностью.
В октябре глава ЦБ РФ России Эльвира Набиуллина заявила, что выводить из обращения монеты номиналом 1 копейка и 5 копеек не планируется, так как цены во многих торговых точках установлены с учетом копеек, сообщает Life.
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