Россиян заставят избавляться от монет

Банк России предлагает установить в офисах банков монетоприемники, чтобы население избавлялось от мелочи, заявили представители регулятора в ответ на вопрос Ассоциации российских банков (АРБ).

По данным ЦБ, это необходимо, так как количество мелочи в обороте превосходит потребности населения.

Вместе с этим, представители Центробанка отметили, что больше не принимают заказы на изготовление монет номиналом 1 копейка и 5 копеек в связи с их невостребованностью.

В октябре глава ЦБ РФ России Эльвира Набиуллина заявила, что выводить из обращения монеты номиналом 1 копейка и 5 копеек не планируется, так как цены во многих торговых точках установлены с учетом копеек, сообщает Life.