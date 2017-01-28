У россиян в Турции появится возможность платить рублями
Сбербанк запустит в Турции систему оплаты российскими рублями. Соответствующее соглашение будет заключено с турецкой организацией Denizbank.
Ожидается, что возможность появится в туристической отрасли и в сельском хозяйстве. Россияне смогут теперь проводить рублевые операции в турецких банкоматах и в кредитных организациях, сообщает РГ.
– Мы уже начали продавать туры в России, цены на которые выражены в рублях. Это один из примеров сотрудничества, который будет распространен повсеместно, как только туроператоры и отели начнут конвертировать турецкую лиру и рубль в любую валюту в единую дату, – рассказал председатель правления Denizbank Хакан Атеш.
Следующая новость Вдова Владимира Зельдина скончалась на 82-м году жизни
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии