У россиян в Турции появится возможность платить рублями

Сбербанк запустит в Турции систему оплаты российскими рублями. Соответствующее соглашение будет заключено с турецкой организацией Denizbank.

Ожидается, что возможность появится в туристической отрасли и в сельском хозяйстве. Россияне смогут теперь проводить рублевые операции в турецких банкоматах и в кредитных организациях, сообщает РГ.

– Мы уже начали продавать туры в России, цены на которые выражены в рублях. Это один из примеров сотрудничества, который будет распространен повсеместно, как только туроператоры и отели начнут конвертировать турецкую лиру и рубль в любую валюту в единую дату, – рассказал председатель правления Denizbank Хакан Атеш.