Россиян среди пострадавших при нападении в Маниле нет
Граждан России в числе пострадавших в результате атаки на гостиничный комплекс в столице Филиппин нет.
Никто из россиян не был госпитализирован и не обращался за медицинской помощью, передает Nation News со ссылкой на источник в МИД РФ.
Нападение было совершено 1 июня. Преступник действовал в одиночку, предполагается, что он был иностранцем. После нападения он покончил с собой.
В полиции считают, что инцидент является неудавшейся попыткой ограбления и не имеет отношения к терроризму.
Согласно последним данным, при нападении погибли 36 человек – они задохнулись во время пожара, устроенного злоумышленником. Количество пострадавших превышает 50 человек.
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