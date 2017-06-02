Россиян среди пострадавших при нападении в Маниле нет

Граждан России в числе пострадавших в результате атаки на гостиничный комплекс в столице Филиппин нет.

Никто из россиян не был госпитализирован и не обращался за медицинской помощью, передает Nation News со ссылкой на источник в МИД РФ.

Нападение было совершено 1 июня. Преступник действовал в одиночку, предполагается, что он был иностранцем. После нападения он покончил с собой.

В полиции считают, что инцидент является неудавшейся попыткой ограбления и не имеет отношения к терроризму.

Согласно последним данным, при нападении погибли 36 человек – они задохнулись во время пожара, устроенного злоумышленником. Количество пострадавших превышает 50 человек.