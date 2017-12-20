Россиян призвали не афишировать планы на отпуск

Россиянам не следует публиковать в социальных сетях сообщения о предстоящем отпуске и отсутствии дома в период новогодних праздников, заявил представитель московского управления вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Тумин.

«Фотографии о поездке за границу, из аэропорта или с самого отдыха - подобной информацией могут воспользоваться злоумышленники», - сказал Тумин в беседе с «Российской газетой».

По его словам, практика показывает, что пик квартирных краж приходится как раз на период новогодних каникул, когда многие жители столицы покидают свои квартиры на длительный срок.

Представитель Росгвардии также порекомендовал установить на окна квартир первых и последних этажей решетки. Кроме того, следует наладить хорошие отношения с соседями.

Самый же эффективный и надежный способ сохранить свое имущество - это установить сигнализацию с подключением на пульт вневедомственной охраны, сообщает «Национальная служба новостей».

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Места: Россия
События: кража, общество
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